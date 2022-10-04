黨友傳再向英揆施壓停削福利 財相或提前公布財政預算

英國政府早前宣布迷你預算案，當中的暴力減稅措施引起民眾不滿。英國首相卓慧思周一（3日）「轉軚」宣佈保留45%稅率的入息稅最高稅階，重新制定新財政預算案。據悉部分保守黨人乘機要求卓慧思再次讓步，讓財相關浩霆避免削減公共開支。另外，關浩霆據報會提前公布新財政預算。

逾4萬人參加倫敦馬拉松賽事 明年將恢復4月舉辦 【下一頁】

英國《衛報》報道指，財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）計劃提前公布中期財政計劃，由原定的11月23日，提前在本月內公布。

關浩霆早前表示，政府將致力推行激進議程，包括認真對待財政支出，嚴肅擔任保管公帑的角色，不排除任何可能性，包括削減公共開支及福利等。

消息指，關浩霆正考慮放棄根據通脹水平調整公共福利，改以工資增長為基準，估計可節省約50億英鎊（447億港元）。這代表低收入民眾福利雖有所增加，但實際福利卻「明增實減」。

首相卓慧思（Liz Truss）周一「轉軚」（U-turn）取消廢除最高稅率後，據悉部分保守黨人要求撤回削減公共開支，並公開向二人施壓。

卓慧思稱公布減稅前應奠定更好基礎 放棄取消最高稅率（第三版） 【下一頁】

保守黨議員祈達文（Damian Green）接受英媒訪問，表明反對削減社會福利，強調國會絕不通過有關提案。他表示民眾期待現屆政府按照前任政府做法，根據通脹水平調整福利，相信政府決定「轉軚」時已傾聽民眾意見，希望他們能汲取教訓，明白不能一意孤行。

下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）亦稱，支持國民養老金或福利制度等，都要跟上通脹步伐。

前就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）亦敦促政府，在削減公共支出時不要削減福利。麥蔚宜稱，政府削減福利的做法是巨大錯誤，認為措施無助民眾重返工作崗位。

卓慧思周二（4日）向BBC表示，英國面臨非常嚴峻國際形勢，全球利率正上升，明顯反映在能源開支增加上， 英國債務相對國民生產總值的比率低，因此現在是適當時候增加借貸，是刺激經濟增長的合適時機。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明