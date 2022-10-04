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中國花瓶巴黎拍賣受追捧 高估價近4000倍成交

環球社會熱點 18:15 2022/10/04

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法國一個拍賣會近期拍賣品包括一件中國青花瓷花瓶，其成交卻有驚人表現。花瓶最終亦以770萬歐元（約5,968.8萬港元及）成交，是原本估價接近4,000倍。花瓶吸引近30人競投，買家確信其為中國18世紀清朝稀有文物。但相關法國拍賣行卻指，花瓶十分普通。

米高佐敦NBA總決賽球衣拍賣 近8000萬成交創新高 【下一頁】

法國巴黎附近城市楓丹白露（Fontainebleau）近日曾舉行一場拍賣會，其中一個拍賣品為一個中國青花瓷花瓶。花瓶高54厘米，屬天球瓶設計，表面有琺瑯覆蓋，雲龍紋飾。拍賣行表示，花瓶拍賣消息傳出後，已吸引大量中國人前來問詢觀看。

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原本估價為1,500至2,000歐元（約1.16萬至1.55萬港元），但結果卻拍出770萬歐元高價，是原本估價上限的3,850倍。加上需支付予拍賣行的費用，最終價格為912萬歐元（約7,069.6萬港元）。

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據報花瓶吸引近30名潛在買家競投，拍賣行對激烈的競投情況亦感到驚訝，形容整個事件簡直瘋狂。據悉大部分競投者來自中國，最終買家亦是中國人，堅信花瓶為中國18世紀清朝時的珍稀文物，並指日後將展示花瓶。惟拍賣行指花瓶歷史可追溯至20世紀，並形容其「十分普通」（quite ordinary），若是再早200年的文物則會十分珍貴。

拍賣行透露，賣家為一名定居法國海外屬地的法國女性，其本人亦未曾見過花瓶。她指花瓶是母親留下，並安排將花瓶由母親位於法國西北部布列塔尼（Brittany）的住所，運送至當地拍賣。賣家稱花瓶原本屬於其祖母，其為一位知名的巴黎收藏家。

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責任編輯：李俊儀

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