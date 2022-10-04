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聯合國機構警告貨幣政策過分緊縮 恐釀全球經濟衰退

環球社會熱點 16:31 2022/10/04

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全球多國通脹率高企，經濟陷入衰退危機。聯合國轄下的貿易和發展會議近日發表年度報告，警告過分緊縮貨幣政策或導致部分國家出現滯脹及經濟不穩定，對發展中國家的損害恐怕猶為嚴重。

卓慧思稱公布減稅前應奠定更好基礎 放棄取消最高稅率（第三版） 【下一頁】

聯合國貿易和發展會議（United Nations Conference on Trade and Development，簡稱UNCTAD）周一（3日）發表的報告中表明，任何人相信央行依靠加息降低物價但同時不會形成經濟衰退，只是一場輕率的賭博。

UNCTAD報告指出，過分緊縮貨幣政策或導致部分國家出現滯脹及經濟不穩定。UNCTAD常任秘書Rebeca Grynspan表示，高利率可能對飽受高額私人及公眾借貸困擾的發展中國家經濟造成嚴重影響。

英鎊貶值倫敦樓價按年跌兩成 美國人湧英國執平貨 【下一頁】

Grynspan建議用其他方法降低通脹，如向企業徵收「暴利稅」﹑為大宗物資投機行為設立更佳規範，以及處理供應層面上的「樽頸」等。Grynspan警告，只依賴一招處理通脹，最終只會拖慢全球經濟，導致出現衰退。

UNCTAD亦調低2022年經濟增長預期，由原先3月時的2.6%降至2.5%，2023年的經濟預期增長率則為2.2%。

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責任編輯：吳漢培

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