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【Deepfake】Bruce Willis否認出售「數碼肖像」　予俄國電腦合成公司

科技 19:25 2022/10/04

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布斯透過發言人否認「賣臉」傳聞。

67歲荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）於今年3月宣布，因患上失語症退出影壇。最近就有外媒指出，布斯將其數碼肖像權出售給俄羅斯深偽技術公司Deepcake，並指他是全球首位「賣臉」明星，讓公司日後可安排其數碼分身（digital twin）出現在各種節目上。惟布斯周六（1日）就透過發言人否認這宗「賣臉」傳聞。

【出手打擊】Deepfake猖獗　歐盟要求Google、Facebook、Twitter打擊相關技術

【招聘陷阱】FBI接獲僱主投訴　不法份子涉盜用他人資訊及Deepfake技術求職

日前Deepcake透過布斯的經理人公司CAA，與布斯合作拍攝手機廣告，以數碼換臉科技，把布斯的臉換上真正進行拍攝的替身身上，演出被綁架的場面。該企又聲稱擁有布斯的聲明，並表示這次合作能讓他「回到過去」，透過換臉技術繼續參與拍攝。隨即就傳出布斯已將其數碼肖像權賣斷給Deepcake，讓該公司日後可使用其數碼分身在各種企畫上。

但布斯團隊就否認此事，並澄清布斯與Deepcake並無合作關係。Deepcake的公關代表亦證實，布斯的數碼肖像權不可能出售給任何公司，他是其數碼肖像權的唯一擁有者，未來使用其肖像在任何項目上，都必須經布斯本人同意。

【Google】Google AI訓練服務Colab　禁使用者製作Deepfake影片

責任編輯：曾曉汶

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