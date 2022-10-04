  • 30°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖

股市 17:15 2022/10/04

分享：

分享：

歐資投行瑞士信貸在10月公布重組方案前，瀕爆煲傳聞在社交平台急速蔓延，觸發股價進一步受壓。不過，瑞信高層向投資者、分析員撲火成效漸顯，多家投行發表報告指，雖然瑞信重組代價和難度甚高，但該行「大得不能倒」，違約機會著實不高。其中一個在社交平台熱傳暗示有國際投行將爆煲的帖文，發帖的澳洲ABC記者David Taylor最新已刪除相關帖文。

該帖文在10月1日發布，未有直接點名瑞信，但形容「有可信消息來源稱，有一家大型國際投行瀕臨爆煲」，惹來不少網民猜測為瑞信。該帖文內容在不同地區廣傳，包括在中國內地。Taylor未有在社交平台解釋刪帖因由，但有當地小報指，帖文引起ABC高層關注並介入。

瑞信瀕爆煲傳聞蔓延、CDS超越金融海嘯高位 全球哪處網民最關心事件？可見【下一頁】

瑞信股價回穩　5年期CDS未見頂

瑞信周一股價最多跌逾11%，收市跌幅收窄至1%。在周二瑞士開市後，瑞信最新股價轉升半成，報4.16瑞士法郎，超越爆煲傳聞周末蔓延前水平。

雖然瑞信股價回穩，但瑞信5年期信貸違約掉期（CDS）周一收報319.30基點，單日大升69.2基點，即持有瑞信債務的投資者願捨棄3.19厘息率，作為該行債務違約的保險。

至香港時間周二下午5時15分，瑞信CDS息率回落至283基點，但仍高於2009年環球金融危機時高位271.79基點。

瑞訊銀行 （Swissquote）分析員指，瑞信違約可能性相當低，因該行「大得不能倒（too big to fail）」，即使瑞信轉型計劃未必成功，該行也可能是同業吞併或政府拯救對象。

花旗銀行分析員就認為，瑞信轉型計劃執行風險甚高，股價低迷放大融資攤薄權益影響，如今的負面新聞將令公司難以吸引私人銀行新資金，認為只有「勇者（the brave）」才會現時進場買入瑞信股份。

瑞信多次強調該行資本水平強勁，普通股權一級資本比率（CET1） 13.5%，遠高於國際和瑞士要求的8%和10%，優質流動資產（HQLA）高達2,350億瑞郎，也超出瑞士關於持續經營資本（Going Concern）和非持續經營資本（Gone Concern）的要求。

相關文章：

【投行重組】瑞信全球戰略審查據報旨在加強特許經營能力

【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況

【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期　近兩年再度更換行政總裁

投資銀行 美股 私人銀行 瑞士 瑞士法郎

上一篇文章

【美股焦點】傳Meta縮減紐約的擴張計劃後　擬關閉當地一個辦事處

下一篇文章

【TSLA】Tesla周一大跌9%　Cathie Wood 近4個月首入場撐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【恒指夜期+ADR】夜期大升263點　滙豐ADR高港2.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期大升263點　滙豐ADR高港2.3%（不斷更新）
【美股期貨】美匯指數跌至111、納指期貨升近2%　英鎊兌港元逼9算、歐亞股市齊升（不斷更新）
【美股期貨】美匯指數跌至111、納指期貨升近2%　英鎊兌港元逼9算、歐亞股市齊升（不斷更新）
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃　英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算
【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃　英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款