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伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威

環球社會熱點 15:23 2022/10/04

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伊朗一名女子早前因違反伊斯蘭著裝規定被捕，期間疑遭施暴，送院後不治身亡。事件引來伊朗社會極大反應，連日爆發大型示威。伊朗最高領袖哈梅内伊表示，對女子死亡感到心痛，但指控美國及以色列煽動連日示威。哈梅内伊同時指，伊朗警察正面臨不公正對待。

俄軍於佔領區使用伊朗無人機 烏軍稱擊落三架 【下一頁】

伊朗22歲女子Mahsa Amini因未依規定整齊佩戴頭巾，上月13日遭當地宗教警察拘捕。其家人聲稱她遭受酷刑對待，她於拘留所內陷入昏迷，送院後於14日不治身亡。事件導致及伊朗各地都爆發大型示威，是當地多年來最大規模的抗議活動，有人權組織指已造成逾百人死亡。

哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）周一（3日）發表講話，表示對Mahsa Amini死亡感到心碎，並指她在拘留期間死亡是一件令人惋惜的事情。

但哈梅内伊指，示威美國及以色列策劃，並非由伊朗普通民眾發動，部分叛國的伊朗人亦有協助。他認為示威是外國勢力試圖破壞伊朗穩定作出努力一部分，即使不是因為Mahsa Amini的死，對方仍會找到另一個借口破壞伊朗穩定。

美國指控伊朗買兇刺殺博爾頓 伊朗外交部斥荒謬 【下一頁】

哈梅内伊強調，頭巾亦非核心問題。很多完全無佩戴頭巾人士是伊斯蘭共和國的忠實支持者，問題應關於伊朗國家力量的獨立性、堅韌性及持續增強等。他指很多示威者被誤導，將透過懲罰讓對方了解自己犯錯，但未詳細說明細節。

哈梅内伊同時表示，伊朗包括警察在內的安全部隊正面臨不公正對待。他形容安全部隊職責是確保伊朗國家安全，但示威者襲擊警察讓普通伊朗公民「身陷險境」。另外伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已下令調查Mahsa Amini死因，並指需打擊引發騷亂人士。

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責任編輯：李俊儀

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