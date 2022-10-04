【烏克蘭戰爭】車臣領袖願派3子上戰場 全數未成年

俄羅斯早前上達局部動員令，徵召更多士兵加入對烏克蘭的戰事。親俄車臣共和國行政長官卡德羅夫近日表示，願意派遣3名兒子加入對烏戰事。但3人其實並未成年，理應不符合聯合國規定。

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卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）周一（3日）在通訊軟件Telegram發文，稱一名父親應該教導兒子如何保護家庭﹑人民及祖國。卡迪羅夫表明，願意派遣3名分別14﹑15及16歲的兒子參加對烏克蘭的戰事，更稱如果想要和平，就要為戰爭做好準備。

卡迪羅夫聲稱，3子早已開始接受軍事訓練，現今是時候讓他們真正上戰場戰鬥，更附上3子在訓練場開槍的影片。早前曾有批評指卡迪羅夫不會把家人送上烏克蘭前線，他今次發文似是回應有關指控。

根據俄羅斯有簽署的聯合國兒童權益規定，任何未滿18歲的青少年及兒童不應參與武裝衝突。使用15歲或下人士參與軍事衝突被國際刑事法院（ICC）視為刑事行為，但俄羅斯未認可ICC的權力。

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卡迪羅夫2007年獲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）委任，成為車臣共和國行政長官，多年來保持與莫斯科政府的良好關係。卡迪羅夫力撐俄羅斯出兵烏克蘭，並指俄烏戰爭至今，車臣已派逾2萬人參戰。

不過，卡迪羅夫近日亦批評俄羅斯在烏克蘭戰略，建議俄羅斯採取更嚴厲措施，直接在邊境地區宣布戒嚴，及使用低當量核武（low-yield nuclear weapons）。惟克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指，卡迪羅夫言論過於情緒化。

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責任編輯：吳漢培