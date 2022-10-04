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【IG爭議】半年看逾2千張自殘相後自殺　14歲少女被裁定死因與IG有關

科技 15:46 2022/10/04

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英國死因庭裁定Instagram和其他社交媒體平台導致英國14歲女孩死亡。

英國14歲女孩透過Instagram（IG）觀看大量有關自殺內容後自殺身亡，自此其家屬便與科企巨頭Meta展開一場激烈的死因辯論。近日，英國死因庭裁定Instagram和其他社交媒體平台導致了女孩死亡。

【侮辱女性】蘋果高層失言遭起底　被革職後回應：用錯電影對白

英國14歲女孩Molly Russel於2017年11月自殺身亡，經調查發現，她去世前6個月內於Meta旗下的Instagram瀏覽了超過1.6萬張照片，其中2100張與自殺、自殘、憂鬱症有關，亦在Pinterest網站中蒐集了469張相關內容的圖片。

據《紐約時報》報道，就Molly的死因，死因裁判官Andrew Walker上周五（9月30日）裁定，Molly死於受抑鬱症和網絡負面內容影響所作出的自殘行為，並強調互聯網「以負面的方式影響了她的心理健康，且促成了她的死亡。」

美化自殘行為　演算法助長不良內容傳播

Walker又指，部分網站讓14歲孩子接觸成年人才該觀看的內容，是不安全的網站。加上，因為演算法，社交平台自動推送了很多Molly從未主動搜查的內容，而部分內容將自殘行為「浪漫化」，令觀看者對自殘行為產生誤解，而不想尋求專業協助。

雖然此案是為確定Molly死因而展開的死因調查，並非刑事或民事審判，被法官裁定與死因有關的社交媒體所屬公司毋須為此事以付上任何刑責。但事件已引起全英國關注，連王儲威廉（Prince William）亦呼籲採取行動保護孩童。

【網絡欺凌】香港網絡欺凌4年翻倍　專家倡3招保護兒童及青少年

【制裁俄羅斯】俄羅斯熱門社交App遭下架　蘋果：應英國制裁要求

責任編輯：殷凱怡

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