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【英國王室】查理斯自嘲愛發脾氣 稱「枝筆好情緒化」

環球社會熱點 14:06 2022/10/04

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英女王哀悼期結束後，英王查理斯三世與王后卡米拉周一（3日）前往蘇格蘭，首次出席王室公開活動。查理斯在訪客登記簿簽署後，將墨水筆遞給妻子卡米拉時，他突然稱「呢支筆真係好情緒化」，重提自己兩次因墨水筆發脾氣。

威廉繼承封地變大地主 查理斯都要交租 【下一頁】

查理斯三世（Charles III）與王后卡米拉（Queen Consort Camilla）周一在蘇格蘭，宣布鄧弗姆林（Dunfermline）為新城市，順帶與當地民眾交流。查理斯夫婦參觀鄧弗姆林修道院，在準備離開法夫郡前，兩人在訪客登記簿簽署。

查理斯簽名後，將墨水筆遞給卡米拉時，突然向妻子表示：

「呢支筆真係好情緒化」（These things are so temperamental）

卡米拉廢數百年女侍臣傳統 改由秘書擔任職務 【下一頁】

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查理斯然後微笑離開座位，他的自嘲引來在場人士大笑。

查理斯上月與卡米拉視察北愛爾蘭，參觀希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，因墨水筆漏墨大發脾氣，幸好王后卡米拉及時救場。查理斯三世上月初簽署登基宣言亦面露不悅，要求隨從清理桌面及拿走筆盒。

早前英王與民眾互動期間，有民眾向查理斯送贈墨水筆，更保證這支筆絕不漏墨，令他哭笑不得。

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責任編輯：郭麗明

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