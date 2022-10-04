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【VR產業】Magic Leap發布 第二代商用AR眼鏡

環球政經 16:00 2022/10/04

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Magic Leap最新公布第二代同名擴增實境（Augmented Reality，AR）眼鏡，主打商用市場，較第一代更輕更小，現已在歐美等10多國家上市。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

Magic Leap 2定位在商用市場。製造商Magic Leap稍早和軟體廠商包括Cisco、 SentiAR、NeuroSync、Heru、Taqtile、PTC 和Brainlab合作早期試用方案，推出主打醫療、製造業、國防及零售應用，像是員工訓練、視訊通話、遠端協助等。

在規格上，Magic Leap 2搭載AMD 4核Zen處理器及RDNA2 GPU，其運算效能優於其類裝置。除此外，Magic Leap 2又內建1260萬像素攝影機、16GB LPDDR5記憶體、空間音效支援，以及5.1藍牙及Wi-Fi 6連綫能力，電池續航力約3.5小時。

新款AR眼鏡另一賣點是，重量約260g，較起4年前上市的第一代輕20%，體積小50%，視角可達70度號稱業界最大，以及最佳畫質及文字易讀性。此外，新版AR眼鏡使用Dynamic Global and Segmented Dimming技術，使其在光綫較亮的環境，如室外使用仍具有清晰影像。

Magic Leap 2分成三款，首先是Base，鎖定專業人士及開發商，包含一個眼鏡及1年限定範圍保固，起價則由2,295美元調高為3,299美元。其次是Developer Pro，限定應用開發商內部開發及測試之用，除了眼鏡還提供企業級功能、開發工具、樣本專案以及每月定期釋出的早期版軟體，以及1年限定範圍保固，售價4,099美元起跳。

最高級是Enterprise版，鎖定大型IT部署及需要紮實企業級功能的環境，企業將可透過UEM（統合式端點管理）/MDM（行動端點管理）方案每季接獲更新軟體，以及2年的功能及更新保固，售價4,999美元起跳。

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編輯：沈春生

 

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