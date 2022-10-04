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【對抗疫情】輝瑞收購澳洲數碼醫療公司　料未來可以手機App分析咳嗽聲診斷COVID-19

科技 14:04 2022/10/04

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輝瑞宣布，近日以1.16億美元（約9.1億港元）收購澳洲數碼醫療公司ResApp，將輝瑞的業務範圍擴大至數碼健康領域。

新冠疫情雖然逐漸趨穩，但跨國製藥、生物技術公司Pfizer（輝瑞）也未有停下腳步，持續為未來做好準備。輝瑞宣布，近日以1.16億美元（約9.1億港元）收購澳洲數碼醫療公司ResApp，將輝瑞的業務範圍擴大至數碼健康領域。

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輝瑞表示，該企所收購的澳洲數碼醫療公司ResApp，一直致力研究從咳嗽聲診斷呼吸系統疾病的演算法，該系統由最初只能診斷肺炎，至2019年已可區分哮喘、哮吼及支氣管炎。而到2020年ResApp開始將COVID-19納入系統作研究，當時輝瑞已向其系統提供約6,500萬美元（約5.1億港元）資金，而是次正式以1.16億美元落實收購交易。

據悉，該系統可從咳嗽聲中診斷出92%的COVID-19陽性個案。輝瑞發言人表示，ResApp的系統能有助平息COVID-19，並且能讓輝瑞的業務範圍，擴大到數碼健康領域。該企未來將會與世界各地的監管機構合作，盡快提供該系統予大眾。

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責任編輯：曾曉汶

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