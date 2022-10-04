【4K影片】YouTube 4K畫質播放選項　限YouTube Premium訂閱者尊享

▲ YouTube為部分影片提供4K解像度的播放選項，列明只限YouTube Premium訂閱戶適用。（法新社資料圖片）

Google近年為了增加YouTube Premium訂閱人數，可謂是花盡心思。日前，有網民發現，YouTube為部分影片提供4K解像度的播放選項，列明只限YouTube Premium訂閱戶適用。

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綜合外媒報道，日前社交平台Reddit用戶「u/Ihatesmokealarms」上傳了一張iOS版YouTube應用程式屏幕截圖。圖片中顯示，該影片的畫質選項列中，較以往多了一項「2160p 」（4K）選項，且附上可點擊連結升級的「Premium．Tap to upgrade」字眼。

不過，目前Google尚未正式推出這項更新。而以往即使未有訂閱YouTube Premium的Android裝置用戶，仍然可在YouTube內選擇用4K畫質播放影片。

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責任編輯：殷凱怡

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