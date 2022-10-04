【丹麥王室】女王出公開信致歉 堅持削孫輩頭銜決定

丹麥女王早前宣布，其次子4名子女明年不再享有公主王子頭銜。丹麥女王決定隨即引來次子一家極大反應，次子長子尼古拉王子接受訪問指對祖母決定感到震驚。丹麥女王周一（3日）發表公開信致歉，承認低估削頭銜影響程度，但仍堅持決定屬必要。

丹麥女王削4孫輩殿下頭銜 10歲小公主即遭校園欺凌 【下一頁】

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）周一發表公開信，承認削4名孫輩頭銜引來強烈反應。丹麥女王承認，決定是她作為女王、母親及祖母的身份而作出，但作為母親及祖母，低估決定對幼子及其家人造成的影響程度，對此感到抱歉。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

但丹麥女王同時表示，她已考慮決定很長時間，認為收回頭銜是必須作出的艱難決定。她指擁有王室頭銜涉及很多承諾及職責，未來將會由更少王室成員承擔，是君主制面向未來的一部分。

丹麥女王解除4孫仔女殿下頭銜 想佢地有正常生活 【下一頁】

丹麥女王強調，無人能質疑其兒子、兒媳及孫子女是她最大的快樂及驕傲。她希望作為一個家庭，大家能找到安寧及解決處境的方法。

丹麥女王上周三（9月28日）宣布，其次子約阿基姆王子（Prince Joachim）兩段婚姻中的4名子女將去除「殿下」（HRH）頭銜。 4名王子公主將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency），但4人在王位繼承順位維持不變，分別位列第7至第10位。約阿基姆其後批評此舉懲罰其4名子女，並指公開後5日前才得悉事件。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀