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【英國王室】哈里梅根發布官方相 距查理斯家庭照僅兩日

環球社會熱點 12:04 2022/10/04

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英國王室早前發放最新官方相片，僅得查理斯夫婦及王儲威廉王子夫婦4人，不見英王幼子哈里王子夫婦蹤影。哈里與梅根的攝影師朋友最近發布兩人合照，可見哈里站在妻子梅根身後，梅根眼神凌厲望向鏡頭，引起外界推測二人發相動機。

卡米拉廢數百年女侍臣傳統 改由秘書擔任職務 【下一頁】

白金漢宮上周六（1日）晚發放新官方照，可見查理斯三世（King Charles III）左手插袋，右手則從背後輕攬太太卡米拉腰部；王儲威廉（Prince William）站在父親左邊，太太凱特則站最右位置。

白金漢宮指相片攝於英女王國葬前夕，旨在記錄歷史性時刻。據悉拍攝這張照片時，英王細仔哈里（Prince Harry）及其妻梅根（Meghan Markle）仍在英國，但兩人根本無收到通知拍照，外界認為官方相片是英王精簡王室的開始，強調王室只有四名核心成員。

王室發布官方照不久，哈里夫婦攝影師朋友哈里曼（Misan Harriman）最近亦發布兩人官方合照。相片攝於上月、即英女王逝世前，梅根出席在曼徹斯特舉行的青年世界峰會演講。

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查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低 【下一頁】

相片可見梅根身穿紅色套裝、佩戴厚重金戒指及耳環，握著哈里一根手指，眼神凌厲地望向鏡頭；至於哈里斜站在梅根身後，身穿黑色西裝及領帶，面帶微笑。照片背景濛糊及以黑色為主，身穿鮮色服飾的梅根成為相中亮點。

另一張黑白相片於峰會開幕前夕，可見哈里夫婦並排站著，側身面對鏡頭，手牽手看著外面觀眾。外界紛紛推測哈里夫婦發布照片用意，是否回應王室早前所發布的官方照片。

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責任編輯：郭麗明

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