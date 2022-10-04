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北韓導彈飛越日本領空墜太平洋 5年來首次

環球政治 12:18 2022/10/04

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北韓近日連續多次試射導彈，使朝鮮半島局勢再次加劇。北韓日前再次試射導彈，今次更飛越日本北部領空，為5年來首次。日本政府隨即發出警報，對象為北海道及青森縣。日本表示，導彈最終墜落在太平洋海域。

中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品 【下一頁】

日本與南韓周二（4日）同時表示，北韓早上7時23分從北部慈江道舞坪里發射一枚導彈。日本防衛省稱，今次是2017年9月後，5年以來首次有北韓導彈飛越日本領空，相信已墜落在日本專屬經濟區外的太平洋海域。

日韓兩國均指出，今次導彈為中程彈道導彈，射程達4,500公里以上。日本防相濱田靖一稱，今次導彈飛行距離被認為是至今最長。南韓估計，導彈時速達音速17倍的17馬赫，最高飛行高度約為1,000公里。

日本政府同日透過全國瞬時警報系統，向北海道及青森縣發出警報，呼籲民眾避難。政府消息人士透露，暫未接獲任何傷亡報告。首相岸田文雄強烈譴責北韓連續發射彈道導彈。

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【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」 【下一頁】

南韓軍方表示，北韓連發射彈道導彈的挑釁行為只會加劇其在國際社會的孤立，加強韓美同盟的威懾及反制力量。南韓強烈譴責北韓的行為破壞國際社會和平與穩定，公然違反聯合國安理會決議，並敦促立即停止嚴重的挑釁行為。

北韓於2017年9月發射火星12中程彈道導彈，其時亦穿越北海道領空，飛行距離約3,700公里。今次亦是北韓在過去10日內，第5次發射導彈。

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責任編輯：吳漢培

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