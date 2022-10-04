【黃金保值】 國慶假期當旺 金飾消費一窩蜂

今年國慶長假期間，黃金飾品消費正變得旺盛，部分品牌爆款產品甚至斷貨。雖然黃金飾品消費在走俏，黃金的避險資產光環卻在今年明顯失色。從資產配置的角度來看，黃金還有投資潛力嗎？

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根據國內報道國慶假期消費狀況，黃金飾品等實物黃金價格近期普遍低於500元/克，已處在今年以來的低價階段，疊加國慶長假「1克減30元至40元」的促銷，以及滿減、指定款式88折等活動，令金飾銷情暢旺。

根據中金公司分析稱，根據歷史上資產輪動的規律，衰退階段的佔優資產首先會由現金向債券與黃金切換，再向成長股切換，預計黃金和債券等避險資產可能在未來佔優。

黃金是公認的避險資產，但在今年錯綜複雜的國際環境下，卻並未表現強勢，這也意味著，從資產配置的角度來看，今年黃金的避險功能有所失色。

究其原因，這主要是受制於美元強勢。由於美聯儲今年以來超大力度開展加息，美元進入強勢周期。日前，美元指數強勢站上114大關，創下20年新高。

瑞銀表示，盡管黃金被視為對沖經濟尾部風險的工具，但美國實際利率上升和美聯儲未考慮政策轉向，而黃金並不提供收益率，其對投資者的吸引力因而下降。另外，珠寶需求難以完全抵消投資需求疲軟的影響。

瑞銀建議，未來幾個月，投資者應為金價下行做好保護，但在長期投資組合內加入黃金，則仍可以提供多元化的好處。

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編輯：沈春生