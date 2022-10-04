【鱷王轉軚】橋水達里奧：現金不再是垃圾　讚卓慧思懂懸崖勒馬

▲ 【鱷王轉軚】橋水達里奧：現金不再是垃圾 讚卓慧思取消最高稅率決定

全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）近年多次形容「現金是垃圾」，但隨著歐美國家脫離極低息年代，達里奧最新在社交平台發文指，不再視現金是垃圾，並認為現行利率和聯儲局縮減資產負債表，「現金現在是中性，不是非常好、非常差的選項。換言之，短期利率處於合理水平」。

達里奧最新引用英國經濟學家凱因斯（Keynes）說話「當事實發生轉變，我會改變想法」，認為目前事情已經轉變，所以他也更改對現金作為資產類別的想法。

▲ 達利奧發文指不再視現金為垃圾

達里奧以往多次形容現金是垃圾，今年年初更稱「現金仍是垃圾，但股票及債券更為垃圾」，因現金會被通脹稀釋，股票、債券則在去泡沫過程之中。

以往達里奧形容「現金是垃圾」的言論：

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除此以外，達里奧早前批評英國新政府大規模減稅建議引發市場劇震，突顯政府不稱職（incompetence），難以想像他們不把金融市場反應放在預想之中，並指巨額赤字不可能創造財富。

隨卓慧思放棄取消最高稅率，達里奧向她祝賀，指決策者往往拒絕承認自己犯錯，並在事情已顯而易見時仍拒絕改變想法，這是愚蠢和危險。達里奧最後稱：「觀察她（卓慧思）將會很有趣」。

▲ 達利奧稱英國首相卓慧思放棄減稅方案是合適做法

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編輯：麥德銘