特朗普入稟告CNN誹謗 索償逾37億

前美國總統特朗普一直批評，美國有綫新聞網絡（CNN） 等美國傳媒立場偏頗。特朗普近日已入稟起訴CNN誹謗，索償4.75億美元（約37.05億港元）賠償。特朗普律師表示，CNN不但強調特朗普所有負面訊息，還忽視所有正面信息，誹謗行為旨在於政治上擊敗特朗普。

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美國佛州法院周一（3日）文件現時，特朗普（Donald Trump）已入稟勞德代爾堡（Fort Lauderdale） 法院控告CNN，索償4.75億美元懲罰性賠償。訴訟書長達29頁，特朗普在當中表示，CNN長期批評他，近月更加大力度，原因是憂慮他會在2024年再度競逐總統。

特朗普律師指，CNN曾用「種族主義者」（racist）、「俄羅斯走狗」（Russian lackey）及納粹德國獨裁者「希特拉」（Hitler）等標籤抹黑特朗普。特朗普律師表示，CNN除忽視特朗普所有正面訊息外，還強調任何和他有關的負面訊息，並在文中引用「可靠消息來源」，在讀者面前以有公信力媒體形象誹謗特朗普，旨在於政治上擊敗對方。

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訴訟書稱，CNN是將政治平衡努力左傾的其中一方，所以試圖沾污特朗普。訴訟書亦列出數個CNN將特朗普與希特拉作比較的例子，包括主持人Fareed Zakaria今年1月一個特別報道中，含有希特拉鏡頭。

CNN拒絕就案件發表評論。

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責任編輯：李俊儀