【能源危機】 電費急升 歐洲菜農或停產

歐洲面臨能源危機，不單只冬天受寒風煎熬，亦可能連新鮮蔬菜也吃不到。因為蔬菜生產需要溫室，有的需冷藏，都得用上能源，俄烏戰爭後的能源價格飆升，讓歐洲菜農種菜成本大增，有些農戶考慮乾脆不種了，造成進一步的糧食供應危機。

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受影響的主要有兩種作物，第一種是在較冷地區需要溫室種植的作物如番茄、胡椒、小黃瓜；第二種是收成後需要冷藏的作物如蘋果、洋蔥、菊苣。

以菊苣而言，通常於秋天採收球莖，在攝氏零下溫度冷藏，之後轉植以利全年生產，而電費大漲讓需要整年都保持冷藏球莖的農民吃不消，許多決定乾脆不收成球莖了。

農民成本上漲還不僅止於能源，俄烏戰爭也造成肥料價格上漲，而俄烏戰爭前全球物流就已經因全球新冠疫情大亂，俄烏開打後受到能源飆漲影響，物流更是漲價，而疫後經濟缺工，包裝成本也上升。從種植到包裝到物流無所不漲，農民整體生產成本高出約 3 成，其中能源的部分大約占半數到三分之二。

在較北的荷蘭，荷蘭溫室農業公會（Glastuinbouw Nederland）表示 3,000 會員中有高達 4 成已經陷入財務危機。歐洲農業在能源高漲下，勢必往南移動，往西班牙，甚至轉移到歐洲以外，更南的北非如摩洛哥。但即使是氣候溫暖的西班牙，也還是要因應肥料成本上漲 25%。歐洲消費者恐怕免不了連吃菜也要漲價的命運。

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編輯：沈春生