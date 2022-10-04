【烏克蘭戰爭】馬斯克提解決建議 惹澤連斯基反擊

俄羅斯與烏克蘭的戰爭已超過半年，戰事仍未見停止。全球首富馬斯克近日就俄烏戰爭提出多個終結辦法，並在社交平Twitter讓網民投票。烏克蘭總統澤連斯基隨即還擊，同樣讓網民選擇支持烏克蘭或俄羅斯。

俄市長稱1成志願兵 頂唔順老婆囉嗦參軍赴烏作戰 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）在Twitter上提出俄烏戰爭停止建議，其一是在聯合國監察下讓烏克蘭被分裂的地區公投，只要烏克蘭支持更多，俄羅斯便離開。他亦提出克里米亞（Crimea）自1783年已是俄羅斯領土一部分，直接赫魯曉（Nikita Khrushchev）「錯誤」分予烏克蘭，暗指克里米亞應為俄國領土。

另外，馬斯克亦要求確保克里米亞的水源供應，以及烏克蘭保持中立。馬斯克認為有關情況是俄烏戰爭最有可能發生的結果，問題只是達成前有多少人死亡。他亦提出一個較小機會出現可能性，便是發生核戰。

其後馬斯克再修正，提出一個問題讓網民選擇，

「頓巴斯及克里米亞地區民眾應否決定是否成為俄羅斯的一部分？」

▼ 點擊圖片放大 +2

俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人 【下一頁】

馬斯克再發文表示，俄羅斯正局部動員，如果克里米亞有危機，莫斯科政府便會發動全面戰爭，俄烏雙方屆時將死傷枕藉。他指俄羅斯人口比烏克蘭多3倍以上，後者不可能在全面戰爭中獲勝，指網民如果關心烏克蘭人民，應該尋求和平。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦在個人Twitter發起投票，讓網民選擇支持馬斯克提出的哪一個方案﹑「有利烏克蘭或俄羅斯」。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培