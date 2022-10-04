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【科技革命】 機器人膠囊 藥物注射新方法

環球政經 13:00 2022/10/04

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近日，Tesla發布AI機器人，引起人們對於未來科技的各種想像，碰巧在最新一期的《科學機器人》雜誌，發表了一項由美國麻省理工的最新研究，引介一種「藥物膠囊」。該膠囊的「機器人帽」到達小腸時，會旋轉並穿過粘液屏障，使膠囊攜帶的藥物能夠進入腸道內的細胞。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

這種新的名為RoboCap的膠囊的體積跟一般營養補充丸相若。該膠囊的一端在容器中裝載有效藥物，表面塗有明膠，可調節其在特定pH值下溶解。當塗層溶解時，pH值的變化會觸發RoboCap膠囊內部的一個微型馬達開始旋轉，有助於膠囊進入粘液並將其移位。膠囊上還覆蓋著小螺柱，可以像牙刷一樣刷掉粘液。旋轉運動還有助於侵蝕掉攜帶藥物的隔室，藥物隨之逐漸釋放到消化道。

由此可見，這膠囊由生物降解聚合物和不銹鋼部件製造而成，實際是個有活動能力的微型機器人，它能清理黏液和攪動運動，能將藥物送到需要的地方。

研究人員稱，當患者吃下這種新型膠囊時，RoboCap凝膠狀的包衣在胃中溶解。小腸的環境激活RoboCap，它通過振動和旋轉來清除黏液。這加強了藥物的混合，並將藥物載荷沉積在小腸，被人體吸收。

在動物試驗中，研究人員使用這種膠囊來傳遞胰島素或萬古黴素，實驗顯示，其可輸送的藥物比沒有「鑽道」機制的類似膠囊多20至40倍。一旦藥物從膠囊中釋放出來，膠囊本身就會自行通過消化道，且通過後沒有發現消化道發炎或刺激的迹象。

研究人員對RoboCap膠囊很有信心，甚至稱它給現代醫學帶來革命性的變革。

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編輯：沈春生

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