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【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨

環球政經 12:00 2022/10/04

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根據外媒報道，有知情人士透露，民眾對iPhone 14需求不如預期，Pro型號卻非常受消費者歡迎，而非Prog型號需求疲弱。因此，APPLE公司告知供應商撤回今年下半年將iPhone 14系列組裝量增加600萬部的計劃，甚至放棄今年增加新款iPhone產量的計劃。

至於iPhone 14 Plus又是另一個狀況。Plus機型的交貨時間開始延長，超過了除美國以外的大多數地區的首發日期。根據摩根大通的評論，正因為Plus機型正得到消費者的青睞，故有延期交貨的迹象。

在美國，iPhone 14的交貨期穩定在4天，而Plus似乎在跟蹤其首次供貨日期。相對於iPhone 13和iPhone 13 mini在這個階段「不太有利」，發貨時間分別為14天和20天。 Pro和Pro Max的交貨時間略有增加，為32天和39天。
在Apple Store店內，iPhone 14和Pro可以當天提貨，而Pro Max則需要等待。

中國區域的Pro機型的交貨時間分別增加到36天和43天。同時，iPhone 14的交貨時間僅為2天，低於一周前的4天，而截止發稿，Plus的交貨時間則超過了10月7日以後。

在德國和英國，iPhone 14是次日交付，iPhone 14 Plus顯示定於發布日交付，相比2021年的iPhone 13和13 mini受歡迎程度明顯較低，在Pro版方面，德國的交貨時間小幅增長，但在英國保持不變。

在可穿戴設備供應鏈的追蹤數據顯示，對Apple Watch Ultra的強勁需求令其出貨時長又持續了一周，交貨時間為26天，雖然比一周前的30天略有下降。 Apple Watch Series 8的表現為16天，一周前為19天，Apple Watch SE的交貨時間從8天下降到6天。

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編輯：沈春生

 

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