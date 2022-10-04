【新能源車】國慶假期熱賣 銷量破萬超預期

根據內地傳媒報道，十一國慶長假期，迎來汽車「黃金周」，多家車企銷量超預期。記者走訪深圳多間新能源車企的4S店，普遍迎來「開門紅」。深圳一家理想汽車4S店的工作人員接受訪問表示，看新車的顧客比較多，理想L8車型處於巡展狀態，國慶期間只在深業上城店有，要去店裏的話需先預約，像10月1日的時候門店就處於「爆滿」狀態。

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整體來看，國慶期間汽車市場較為火熱，特別是新能源汽車錶現較好。這也和今年前幾個月國內的整體汽車銷量數據一致。據中汽協數據，1至8月，內地新能源汽車產銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍。

其中，「造車新勢力」（蔚來、理想和小鵬）整體表現亮眼，增速出現分化走勢。數據顯示，今年1至9月，廣汽埃安實現交付量/銷量18.23萬輛，同比增長132%；哪吒汽車交付量/銷量11.12萬輛，同比增長168%；小鵬汽車實現交付量/銷量約9.86萬輛，同比增長75%；理想汽車實現交付量/銷量8.69萬輛，同比增長57.28%；蔚來汽車實現銷量8.24萬輛，同比僅增24.2%，不過隨著供應鏈問題得到改善、9月底蔚來ET5開啟交付等多方面積極因素，銷量增長情況有望得到改善。

除埃安、哪吒外，理想、零跑、蔚來、問界之外，9月銷量也均實現破萬，分別為11,531輛、11,039輛、10,878輛、10,142輛。今年9月，小鵬銷量為8,468輛，為統計中唯一一家銷量同比負增長的車企，不過其前9個月累計銷量超9.8萬輛，排在埃安和哪吒之後，位列第三。

無視疫情、汽車供應鏈不暢等不利因素，今年新能源汽車的熱銷走出了獨立行情，也超出了不少行業協會和企業內人士此前的預期。

除了官方「促銷」外，各大汽車經銷商也下場「加碼」。據悉，他們均為假期進店客戶準備了「國慶禮」，如進店禮、試駕禮、訂車禮、金融禮、置換禮等。

新能源汽車在這兩年的發展明顯遠遠超出了上述規劃的預期。據乘聯會預計，今年9月，內地新能源乘用車零售銷量預計將達58萬輛，滲透率有望達到29.7%。今年1至9月，新能源乘用車零售銷量預計將突破384萬輛，累計滲透率近26%，大幅超過20%的目標。

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編輯：沈春生