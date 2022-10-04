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【智能家居】在床上尋找商機 智能睡眠市場

環球政經 10:00 2022/10/04

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根據《2022中國睡眠研究報告》顯示，國內有94%的中國人都沒能達到健康的睡眠標準，並有15%的人群患有睡眠障礙的相關疾病。這是個人健康問題，又可以變成市家躍躍欲試的市場。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

一直以來，針對睡眠的床上用品推陳出新，有部分家居企業試圖通過更改床墊/枕頭的材質、柔軟度等方式去改善用戶的睡眠情況。然而，這只會治標，未必治本。於是，市面上不時湧現專為助眠而生的產品，根據今日家居發布的《中國智能睡眠白皮書》的統計顯示，市面上的智能助眠產品種類繁多，幾乎從頭覆蓋到腳，具體可分為：智能助眠燈、智能香薰、智能鬧鐘、智能眼罩、助眠機器人等。

這些產品大多是通過改善用戶的睡眠環境來提升用戶的睡眠體驗，但這類產品都是被動地改變用戶的睡眠環境，難以被用戶察覺，因此在銷量和口碑方面要比智能床墊/枕頭之類的用品又低一些。

近期，國內推出一種智能床具類型，可能很多消費者第一見到它是在醫院，確實它與醫院中的電動病床有異曲同工之妙，能夠通過內部的電機讓床墊發生「變形」，使得整張床更像是一張放在陽台上的躺椅。根據醫學調查，腿部翹起時有利於下半身的血液回流，對預防下肢靜脈曲張有一定的效果。

這類床墊會內置各種各樣的傳感器以便收集用戶睡眠時的數據（像周邊環境溫度、濕度、用戶心率、體溫等），再以這些數據為基礎建立起一個只屬於用戶個人的生物算法模型，從而提供更加適合用戶的睡眠環境。

作為改善睡眠的解決方案，這類智能床套裝設計及功能完備，例如讓你使用一個可採集數據的睡眠枕頭或床墊，然後與室內的燈光門窗、空氣淨化器、新風系統等一切可能與睡眠質量息息相關的東西聯繫起來，然後記錄下你睡眠時的周圍環境情況再進行分析，最終打造出最催眠你的氛圍，再配合智能床墊就能夠讓你快速進入睡眠。

智能床墊針對消費者對睡眠焦慮的情緒，但就目前市場上的產品而言，是否能真的幫助人們入睡或者睡得更好，還缺乏更多更好的技術和數據來支持。整個智能床墊市場，當前仍處於發展和探索階段。雖然如此，智能睡眠依然被看好，其前景相當廣闊，並很有可能會是未來幾年中增長速度最快的市場之一。並且隨著愈來愈多的廠商的入場，智能睡眠市場的目標用戶也將從高端消費人群逐漸下沉，逐漸走向中產、新中產，以及普通大眾消費群體。

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編輯：沈春生

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