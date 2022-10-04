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【元宇宙】字節跳動布局 PICO 4頭顯閃亮登場

環球政經 09:00 2022/10/04

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字節跳動去年收購公司Pico，銳意進軍VR市場，布局元宇宙。一年過後，字節跳動旗下Pico VR於9月底宣布全新一代VR頭顯PICO 4。除了產品硬件的迭代升級之外，更讓外界眼前一亮的是其內容生態的構建。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

PICO 4在硬件規格上不單只超越上代，更超過競爭對手。在體積上，PICO 4頭顯最薄處只有35.8mm，重量僅為295g。相比於上一代PICO Neo3，其體積減少了43%，重量減少了整整100克。PICO 4搭載高通驍龍XR2處理晶片，配備雙眼4K+超視感屏幕，可達90Hz高刷新，1200PPI，以及100%s RGB色域覆蓋，畫面更清晰細膩。 PICO 4搭載Pancake折疊光路設計，並進行了自主改良，使光綫的反射和透過損耗更低，光學解析力更強。PICO 4還實現了105°的超大視場角，視野更廣更震撼。音效方面，PICO不僅還原出三維聲場的環繞音，更可讓聲音跟隨頭部位置動態變化。
在軟件層面，PICO 4從系統著手，搭載了全新的《PICO OS 5.0》操作系統，幾乎重新定義了所有的視覺元素和交互邏輯。

PICO OS 5.0營造出了一個虛擬世界的雛形，在這裡，用戶可以定義專屬的Avatar形象，然後通過更流暢的操作以及更具交互性的連接，獲得更真實的虛擬體驗。

在內容生態上，PICO 4則在過去的基礎上進一步豐富，提供了涵蓋VR運動健身、VR視頻、VR娛樂和VR創造等四大場景的內容。

以VR運動健身為例，PICO 4首次發布了集私教課程、瑜伽等多種運動於一身的應用《超燃一刻》，還有節奏應用《閃韻靈境》、VR搏擊應用《萊美搏擊》以及《多合一夏季運動VR》《實況釣魚》等。

其他場景下，PICO也在持續加大投入製作並引進了大批VR內容。比如用戶可以在VR影院觀賞好萊塢大片、明星VR演唱會、《跟著德爺闖東非》等優質資源，也可以體驗《白夜-傳承》《劍與魔法》《城市疊疊樂》等娛樂應用。

更重磅的是，PICO還與《三體》版權方三體宇宙達成合作，雙方將共同製作首個VR版本《三體》互動敘事作品，並會在明年上綫。

除了透過自有軟件市集提供內容之外，Pico接下來也計劃讓Pico 4與SteamVR服務串接，藉此對應更多在Steam服務收錄的虛擬實境內容，而Pico接下來也準備推出名為Pico Worlds的元宇宙互動平台，並且強調所有在此平台出現的虛擬人物角色都會有「腳」。

Pico 4目前已經開放預購，預計提供128GB或256GB儲存容量，建議售價則從429歐元起跳，將在日本、南韓、英國、法國、德國、西班牙、義大利，以及更多歐洲國家市場銷售，接下來也將在中國市場銷售，並且在今年底繼續在新加坡、馬來西亞市場銷售。

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編輯：沈春生

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