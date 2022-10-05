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【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？

理財智慧 08:05 2022/10/05

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兩年前跟Amy見過面，上次見面時，她的丈夫還有工作，但準備半年內退休，每月工作入息將由15萬元變成零，感覺憂慮，所以希望盡快建構一個可以應付生活所需的被動入息組合。

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我當時給予她的忠告是，雖然他們有充裕資產值，但有很大比例是在物業上，特別是香港和海外自住需要的物業，基本上不能製造收入。而且自住的話，還需要預備維修費用，而且他們打算將來在兩地生活，每年住的時間可能都只是半年，令資產使用率不理想。如果未來不打算再工作，兩人便要考慮怎樣解決過多沒有收益而需要維持成本的資產的問題。

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兩年多過去了，丈夫亦已經退休，雖然沒有了工作收入，不過換來了優質生活，可以和家人有很多相處時間。鑑於夫婦二人擁有雙重國籍，他們本打算丈夫退休後會在香港和外地兩邊居住，故兩地均擁有物業，可惜疫情原因而兩年多都只住在香港。

財務上，總資產值由上次面談時的4,380萬元增加到4,510萬元，有3%增長，看似更好，事實並非如此，因為存款中有220萬元是代家人管理，並不屬於Amy夫婦，所以財富水平實際是4,290萬元，減少了90萬元，即2.1%。另一方面，家庭收入來源轉為債券利息及租金收入，平均每月約10萬元，剛夠應付每月日常支出。始終每月面對的支出不能減少，而收入卻沒有保證，這狀況令Amy比較擔心。

 

資產過度集中在物業上

資產組合中，兩年多前提到的過度集中在物業的問題不單沒有改善，反而更嚴重了，現時持有的物業，包括一個在香港價值1,300萬元的自住物業，一個在香港價值2,200萬元的收租物業，還有一個在海外價值400萬元的自住物業，物業總值佔資產總值的比例由33%增加至58%。

收租物業租金一年有48萬元，以市值2,200萬元計算，租金收益率是2.18厘，還未計差餉，管理費和交稅等固定支出，還有其他非固定支出，例如維修保養，所以實際收益率必然低於2厘。Amy都知道情況，不過她和丈夫是很久之前以低價買入這物業，所以以買入價計算租金收益率亦算不錯。

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然而，我提醒Amy，這是一種不當想法。因為物業是以市值計算租金收益率，即是2,200萬元，並非買入價，所以不論是甚麼資產類別，2,200萬元的成本只可以換來2.18厘的收益率，肯定不是理想回報。除非她持有收租物業的目標是「蝕租賺價」，否則不應該以物業作為退休現金流的工具。

Amy3年前才回港定居，以往丈夫有收入，其他資產的收益只是錦上添花，但目前後者變成了重中之重。她認真研究及了解下，發現「有樓收租」並非一個好的理財方法，因有太多成本要支付，而且租金收入並不一定能夠穩賺，她還分享對物業未來價格走勢存在憂慮，尤其是樓齡超過20年的物業，她認為就算坐落在很好的地區都難有好前景。

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所以Amy正考慮是否應該賣出物業，她又顧慮到，假如真的賣樓的話，增加的現金應如何處置，是否都應該尋找一些保證及有保本特性的產品？她的顧慮源於她和丈夫過去的投資經歷。

買人壽保險仍有優勢

Amy認為投資股票風險很高，兩年多前已減持所有股票，至今亦沒有投資，反而是增加了債券的投資額，由當時300萬元增加到1,380萬元，增幅是4.6倍。她持有7隻債券，都是優質級別，但過去1年亦無可避免地面對價格下跌，所以要賺取高於定存的收益便要面對風險，投資只是一種有關時間，收益及風險的交易，任何人都不要有不切實際的期望，相信有一種理財產品能夠同時做到低風險、高回報及高靈活性的特性。

未討論製造現金流策略前先要做好支出管理，所以先和她檢視保險安排。自丈夫退休後，Amy夫婦便失去了公司醫療保障，所以上次面談時已提醒他們要安排私人醫療保險。他們現時都有住院保險，針對癌症的危疾保險及意外保險，一年保費約3萬元。從保費推測，他們安排的應屬於平均以上的保障水平，由於住院保險保費會隨年齡而增加，所以建議他們要預早安排一個保費儲備，用作支付未來的醫療保險保費。

雖然他們各自購買了300萬元人壽保險，但都是以儲蓄為本的終身壽險產品，保障實際不多，而目前他們欠銀行1,250萬元貸款，雖然萬一其中一方不幸早逝的話，手上資產也足以應付，但亦可以利用仍可投保及健康身體狀況的優勢，而購買人壽保險，增加資金運用的靈活性及減少突如其來支付大額金錢的風險。至於現時二人擁有的人壽保險的現金價值，可以配置為未來退休生活的儲備。

賣出租物業獲穩定收益

收入方面，Amy目前比較擔心是沒有工作入息及物業佔總資產的比例過重，而且還要支付按揭還款，現時每月支出10萬元中有一半5萬元是用作供樓。我建議Amy理性地從數字分析。現時實質租金收益率少過2厘，假設她賣出出租物業，樓價2,200萬元，扣除按揭1,250萬元及一些交易成本後，應可獲得900多萬元現金。

雖然每月失去租金收入4萬元，但同時可以降低5萬元按揭還款，不用支付物業稅及出租物業的所有即時及未來費用。只要目前Amy持有的債券繼續派息，提供平均每月有6萬元收入，而不用供樓後每月恒常生活費只需要5萬元，即是現時的債券組合已可以應付生活需要有餘。唯一要放棄的是物業將來可能會大升的機會。

失去租金收入，但增加了900多萬元流動現金，只要能夠妥為運用，當然能進一步增加每月收入。Amy兩夫婦沒有興趣直接投資股票，所以談到如何運用900萬元時，她笑說除了年金及股票，基本上他們已買齊了最普遍的理財產品。

由於追求穩定收益是他們的首要目標，所以我會建議Amy將七成可投資資金配置在穩定收益工具上，例如年金及債券基金組合，另外的三成資金應用作購買長綫增值資產來對冲通脹。

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不計算香港及海外的自住物業，其他可投資資金及資產共2,760萬元，現時有1,380萬元是債券，另外保存100萬元為應急錢，還有1,280萬元，按比例能夠再增加約480萬元在製造收益工具，800萬元在長線增值組合。

如果收益組合能夠提供平均4厘年收益，每月已有6.2萬元收入，相信已可令Amy夫婦輕鬆地享受退休生活。Amy亦可以考慮將來將兩個自住物業套現或為香港物業申請安老按揭，現金流將會更充裕。所以Amy夫婦擁有足夠資金，只要管好支出，生活絕對是無憂。

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

以上內容輯錄自776期《你財策劃師》專欄

 

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責任編輯：陳詠妍

 

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