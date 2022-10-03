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【英鎊危機】英國撤回稅率方案難安撫市場　市場指政治因素多於經濟考量

宏觀解讀 22:16 2022/10/03

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【英鎊危機】英國撤回下調最高入息稅率方案　市場指政治因素多於經濟考量

英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）宣布撒回下調最高入息稅率方案，消息刺激英鎊及英國國債價格短綫回升，英鎊兌美元滙價回升至1.12水平，兌港元亦重返8.8算，英國10年期國債息率跌穿4厘，為逾一星期以來首次。但分析指，撤回方案只屬政治因素，未能安撫市場對英國政策刺激經濟方案的不安情緒。

撤回方案僅佔整體減稅方案小部分

英國政府原估計，到2026至2027年整個減稅方案總額將達450億英鎊，Capital Economics首席英國經濟學家Paul Dales表示，現時撤回取消45%最高稅率的方案，實際上僅佔當中約20億英鎊，因此撤回決定屬政治因素多於經濟考量。

除原定450億英鎊的減稅方案外，英國政府亦會推出總值達600億英鎊的能源補貼措施，故此逾1000億英鎊的資金能否到位，也是市場關注焦點。荷蘭合作銀行指，小型預算案的大部分借款現時仍未到位。利率期貨顯示，市場預期英倫銀行下次議息會議或需大幅加息1.25厘，最終利率或要由現時2.25厘升至5.5厘以上才會見頂。

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編輯：葉志偉

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財政政策 經濟 英國 國債 英鎊 利率期貨 英倫銀行

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