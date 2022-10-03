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【豬肉股】萬洲售旗下食品專部予歐洲鹹點食料龍頭　作價逾45億元

股市 21:53 2022/10/03

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萬洲售旗下食品專部予歐洲鹹點食料龍頭　作價逾45億元

藍籌豬肉股萬洲 （00288） 發公告，宣佈其在美全資附屬公司史密斯菲爾德食品，與歐洲鹹點食料市場龍頭Solina的全資附屬公司訂立出售協議，將史密斯菲爾德食品旗下的薩拉托加食品專部售予對方，作價5.875億美元，折合約45.83億港元。

薩拉托加食品專部負責製作、設計、開發、配製及生產特製香料、調味料、拼配香料或調味料及煮食醬料，以銷售予包括美國和加拿大在內的食品生產商及餐飲服務供應商。

買方Solina為歐洲鹹點食料市場龍頭，為鹹點行業、餐飲服務及屠宰業界，開發專屬食料。萬洲指，Solina是萬洲部分生產設施的原材料策略供應商。

萬洲稱，不時對集團資產進行策略檢視，務求盡量擴大股東回報。出售事項屬良機，可釋放有關資產的價值，並相信透過出售事項可重新分配資本至未來投資機會，追求其他商機，同時保持與Solina的重要關係。

萬洲預計，交易撇除成本及開支前，可為集團帶來4.67億美元（36.42億港元）收益。出售事項所得款項，將撥充一般營運資金，並有可能用於商業投資。

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