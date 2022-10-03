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【銀行定存】工銀亞洲推新客定存優惠　港元定存最高3.6厘年利率

股市 21:02 2022/10/03

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工銀亞洲推新客定存優惠　港元定存最高3.6%年利率

工銀亞洲宣布，於10月推出全新客戶開戶及理財交易優惠，獎賞高達4.6萬元，包括港幣定期存款高達3.6%年利率，開戶維持指定理財總值及完成一筆合資格交易可享2萬元現金回贈，網上認購基金及指定產品與基金轉倉可享高達2.6萬元優惠。

其中，於全新資金定期存款推廣，理財金/理財e時代/綜合客戶存款5萬元人民幣或以上，存款期128天，利率可享2.1厘，228日享2.2厘；存款10萬港元或以上，存款期128天，利率享3.1厘，228天及388天則享3.4厘及3.5厘；至於美元，存款1.5萬美元或以上，存款期128天享3.25厘，228天及388天則享3.55厘及3.65厘。

而理財金客戶在推廣期內存款達80萬港元或以上，存款期128天，利率為3.2厘、228天為3.5厘，388天為3.6厘。

全新資金定期存款推廣為至10月底止，合資格全新資金或於工銀亞洲現存的其他貨幣，經工銀亞洲兌換為港幣、美元、人民幣均享有上述優惠。適用於所有零售個人客戶。

相關文章：

【港元定存】PAOB推7個月港元定存　新舊客戶均享3.28厘年利率

【綠色定存】滙豐再推定期存款植樹計劃　開立3個月期年利率2.2%　幣種包括港元、美元、人民幣

編輯：袁諾曦

定期存款 工銀亞洲 港元 人民幣 美元 銀行

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