【虛擬資產】Kim Kardashian非法兜售加密資產遭罰款近千萬港元　SEC揭Kim一個帖文收多少錢？

▲ Kim Kardashian的卡戴珊家族在美國社交媒體上的紅人，最新被美國證交會罰款，涉非法兜售加密資產。

年初加密貨幣、NFT風行時，不少名人都參與其中。美國證交會（SEC）最新公布，美國網紅Kim Kardashian因非法兜售加密資產證券而被該會罰款126萬美元（約989萬港元）。SEC指，Kim Kardashian在社交媒體兜售由EthereumMax 發行的加密代幣EMAX，但未有披露她會從中獲得宣傳費用。案情披露，Kim Kardashian在Instagram為該加密資產發一個帖文，就收款25萬美元。

Kim為美國網紅家族卡戴珊家族成員，IG帳戶有3.3億人追蹤。

SEC指出，Kim在IG帖文提及該加密貨幣EMAX，並附上發行商EthereumMax 的網址，介紹如何購買該加密代幣。Kim涉及違反聯邦證券法的反兜售條文，在沒有承認和否認的基礎上，與美國證交會達成和解。

126萬美元總罰款額中，100萬美元屬懲罰款項、26萬美元屬帖文所得款項。Kim同時承諾未來3年不會推廣任何加密資產。

SEC主席Gary Gensler稱，卡戴珊的案件提醒其他名人和他人，法律要求他們向公眾披露他們在何時以及獲得多少報酬以促進證券投資。另一方面，案件提醒投資者，當發現名人和網紅代言投資產品，並不代表有關投資產品適合所有投資者，鼓勵投資者作出決定時，考慮潛在投資風險和回報。

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編輯：麥德銘