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【英國電訊商】長和證實與Vodafone洽談合併Three英國業務　料不涉現金支付、長和持49%股權

股市 20:47 2022/10/03

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Vodafone正與長和洽談合併Three英國業務，交易料不涉現金。

英國電訊商Vodafone沃達豐正與長和 （00001） 旗下的Three商討合併英國業務，合併目的是令集團有足夠規模，以加速在英國全面推進5G業務，並擴大其於農村地區及小企業的寬頻連接服務。

據Vodafone及長和各自發出的公告，Vodafone及長和將分別於合併後的公司中持股51%及49%。倘交易通過，雙方的相對股權將透過差異式槓桿債權注資而取得，當中並不涉及以現金支付作價。

長和通告稱，知悉有關涉及集團於英國之流動電訊業務可能交易之若干媒體報導。集團不時接獲建議，並探索及評估可能出現之機會，藉以為股東提升價值，包括與其資產及業務相關之可能交易。

尚未確定會否推進交易

長和續指，集團正與Vodafone就可能合併英國流動電訊資產 Vodafone 英國進行洽談，惟集團並未就有關合併達成具法律約束力之協議。

另外，Vodafone與長和分別表示，目前無法確定是否會進行任何有關交易，或其最終會否完成。

Vodafone與Three分別是英國第3及第4大電訊商，兩者合共擁有約2700萬客戶。倘合併成功，新集團規模將超越現時當地最大兩間電訊商EE及O2。

市場早已揣測Vodafone與Three兩者會將英國業務合併，前者亦在其他環球市場如澳洲，與長和於當地所持的電訊業務進行合併。

監管機構恐成阻力

不過，交易有機會面臨英國監管機構的阻力，因監管機構不希望當地主要電訊營運商數目減少，惟疫情後有關取態似乎有變。此外，Vodafone的股東，例如歐洲最大維權投資基金Cevian Capital，亦有機會提出反對合併。

事實上，Vodafone首席執行官Nick Read年初時已表明，正尋求在英國、西班牙、意大利及葡萄牙市場進行合併，以提高回報率。

記者：余倩敏

港股 電訊商 合併 電訊 5G 長和（00001） 英國

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