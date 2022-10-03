【美股焦點】華爾街大行相繼削標普500指數年底目標價　瑞信估3850點、花旗料報4000點

▲ 華爾街大行相繼削標普500指數年底目標價。

標普500指數今年累挫25%，各大行亦相繼下調其目標價，最新有瑞信及花旗。縱使如此，各大行的標指年底目標價均仍高於現價。

瑞信周一將標指目標價下調約一成，至3850點，較標指現價3585點高出7.4%。瑞信解釋，加息與經濟放緩影響第三季美國企業盈利，故下調標指目標價。

然而，瑞信預計標指明年底將升至4050點，較現價高出約13%。該行認為，2023年將會是美國經濟增長乏力與通脹走低的一年，但相信不致陷入衰退。

瑞信又預計，美股今年餘下時間會出現估值重估，明年大市則受企業盈利推動。

高盛上月大削標指目標價16%

另一大行花旗亦將標指年底目標價下調4%，最新看4000點，明年底則料僅見3900點，前者高現價約11.6%，後者較現價高8.8%。花旗料聯儲局明年上半年會調整其加息政策，此舉將對美股估值有支持。

此外，高盛上月亦大削標指目標價16%，最新看3600點，與現價3582點比較，僅高出不足1%。

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記者：余倩敏