  • 31°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【有趣發明】 Google日本推出棒形鍵盤　「Gboard Bar」全長1.65米

12:00 2022/10/04

分享：

分享：

今年，Google日本團隊繼續革新，打造出將按鍵「一字排開的」的多功能棒狀鍵盤「Gboard Bar」。　（Google Japan影片截圖）

去年，Google日本團隊將鍵盤化身成茶杯，建造了與別不同的茶杯型鍵盤「Gboard Yunomi」。今年，Google日本團隊繼續革新，打造出將按鍵「一字排開的」的多功能棒狀鍵盤「Gboard Bar」。　

【Google停用】使用率太低　Google翻譯於中國下架

與茶杯型鍵盤Gboard Yunomi一樣，是次的棒形鍵盤Gboard Bar亦是有著一般鍵盤與別不同的設計。Google日本團隊採用了合共17塊電路板，包括16塊按鍵安裝板，以及1塊控制板，將一般鍵盤上的所有按鍵排列成一直線，打造出寬6.4cm、全長1.65米的棒形鍵盤。

Google日本團隊表示，多年來許多人都十分關注「鍵盤」中的「鍵」，但從未對「盤」作任何改良，故是次的設計重點是要摒棄以往對「盤」的局限。全新的棒形鍵盤上的按鍵排序，除了可按一般的「QWERTY」排序外，亦可以設定為按ABC順序排列的ASCII排序。

從官方發布的Gboard Bar介紹影片中，Google日本團隊稱，透過將所有按鍵排列成一直線，與傳統鍵盤相比，用家不但可以透過左右移動手指找到你要的按鍵外，還可以靠長度和按鍵的次序來記鍵，如距離左邊23cm的是S鍵、左邊第16個鍵是G鍵。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

具附帶功能　可作登山杖和測量尺

此外，團隊還介紹Gboard Bar的一些附帶功能，如成為手臂的延伸，讓用家更輕鬆地按下難以觸及的電制、供用家四手聯打，作交友工具、在遠足時用作登山杖，以及為兒童測量身高等。

雖然Gboard Bar明顯只是Google日本團隊的一個玩笑成分佔多的發明，Google亦無意大量生產Gboard Bar，但該團隊仍然為此設置了一個Github頁面，當中上傳了所有必要的數據文件，以便用家可以選擇自行製作。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【Google刪帳戶】收近4萬不良內容投訴　Google終刪逾55萬個帳戶

【串流遊戲】Google將關閉串流遊戲平台Stadia　稱用戶訂閱量未達預期水平

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

相關文章

【人工智能】Meta研「文字變影片」生成器　輸入場景描述即可製5秒影片
2022/10/03
【人工智能】Meta研「文字變影片」生成器　輸入場景描述即可製5秒影片
【蘋果動向】iPhone 6系列步入歷史　正式被列為「過時產品」
2022/10/03
【蘋果動向】iPhone 6系列步入歷史　正式被列為「過時產品」
【黑客疑雲】黑客發動供應鏈攻擊　篡改加拿大聊天軟件
2022/10/03
【黑客疑雲】黑客發動供應鏈攻擊　篡改加拿大聊天軟件
【芯片戰】美國最快10月內　公布AI芯片出口限制規定
2022/10/03
【芯片戰】美國最快10月內　公布AI芯片出口限制規定

你可能感興趣

【人工智能】Meta研「文字變影片」生成器　輸入場景描述即可製5秒影片
13:30 2022/10/03
【人工智能】Meta研「文字變影片」生成器　輸入場景描述即可製5秒影片
【蘋果動向】iPhone 6系列步入歷史　正式被列為「過時產品」
14:05 2022/10/03
【蘋果動向】iPhone 6系列步入歷史　正式被列為「過時產品」
【黑客疑雲】黑客發動供應鏈攻擊　篡改加拿大聊天軟件
16:15 2022/10/03
【黑客疑雲】黑客發動供應鏈攻擊　篡改加拿大聊天軟件
科技產品 Google 設計 日本

下一篇文章

【AI VTuber】日本電子遊戲商推AI直播計畫　AI自動回答觀眾問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】3個月港元定存爆3.3厘破頂息 10月開局多間港銀加息搶存
【港元定存】3個月港元定存爆3.3厘破頂息 10月開局多間港銀加息搶存
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款