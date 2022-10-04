【有趣發明】 Google日本推出棒形鍵盤　「Gboard Bar」全長1.65米

▲ 今年，Google日本團隊繼續革新，打造出將按鍵「一字排開的」的多功能棒狀鍵盤「Gboard Bar」。 （Google Japan影片截圖）

去年，Google日本團隊將鍵盤化身成茶杯，建造了與別不同的茶杯型鍵盤「Gboard Yunomi」。今年，Google日本團隊繼續革新，打造出將按鍵「一字排開的」的多功能棒狀鍵盤「Gboard Bar」。

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與茶杯型鍵盤Gboard Yunomi一樣，是次的棒形鍵盤Gboard Bar亦是有著一般鍵盤與別不同的設計。Google日本團隊採用了合共17塊電路板，包括16塊按鍵安裝板，以及1塊控制板，將一般鍵盤上的所有按鍵排列成一直線，打造出寬6.4cm、全長1.65米的棒形鍵盤。

Google日本團隊表示，多年來許多人都十分關注「鍵盤」中的「鍵」，但從未對「盤」作任何改良，故是次的設計重點是要摒棄以往對「盤」的局限。全新的棒形鍵盤上的按鍵排序，除了可按一般的「QWERTY」排序外，亦可以設定為按ABC順序排列的ASCII排序。

從官方發布的Gboard Bar介紹影片中，Google日本團隊稱，透過將所有按鍵排列成一直線，與傳統鍵盤相比，用家不但可以透過左右移動手指找到你要的按鍵外，還可以靠長度和按鍵的次序來記鍵，如距離左邊23cm的是S鍵、左邊第16個鍵是G鍵。

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具附帶功能 可作登山杖和測量尺

此外，團隊還介紹Gboard Bar的一些附帶功能，如成為手臂的延伸，讓用家更輕鬆地按下難以觸及的電制、供用家四手聯打，作交友工具、在遠足時用作登山杖，以及為兒童測量身高等。

雖然Gboard Bar明顯只是Google日本團隊的一個玩笑成分佔多的發明，Google亦無意大量生產Gboard Bar，但該團隊仍然為此設置了一個Github頁面，當中上傳了所有必要的數據文件，以便用家可以選擇自行製作。

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責任編輯：殷凱怡

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