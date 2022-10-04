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【消費券】腦場周末人流增4成　砌機升級客各有所求

商業 11:00 2022/10/04

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國慶周末加上消費券派發，不少市民到電腦商場購物。(王浩賢攝)

國慶周末加上消費券派發，有刺激市民外出消費，在電腦商場亦人頭湧湧，似乎有助提振生意。市民升級硬件裝置、合併消費券組裝新電腦或購買筆記簿型電腦。

【消費券2022】新一輪消費券利好零售業　商戶料生意額可再升3成

電腦店Centralfield店長Wingo表示，對比前一個周末，周六人流明顯有6至7成增加，至周日亦有近3至4成，以在周六消費後周日可在家使用。近期顯示卡有降價吸引用家外，砌機客人對比前一周末亦增加約5成左右，而且金額亦比較高逾一萬元，大多家庭客會合併消費券金額。另外，近期陸續有新處理器平台發表，要10月底才到齊，他相信仍有部分客人先抱觀望態度，料會保留金額稍後才消費。

電腦商會主席許健生認為，消費券首周末是有提振作用，人流約增3至4成，從小配件裝置到高價產品銷售的按月變化有約2至3成不等的增長，但他強調主要是之前的基數比較低所致，因市民有為消費券保留購買力，令8月電腦通訊節後的生意趨向淡靜至今。業界亦注意到今次助力尚不及8月份2千元，相信是隨著市民消費選擇增加有關，舉如聚餐、旅遊等近期都已陸續放寬。

雖然大眾消費意慾有一定提升，但在未完全通關下，國慶假期銷售仍不及以往同期，許健生預料提振效果可維持一至兩星期左右，形容大金額消費券對高價消費品較有幫助，或派發間隔可以短一些，易於市民計劃消費，相對下分開派發令市民有傾向其他消費用途，建議政府可多作評估調整。

【松本清香港】松本清銅鑼灣兩層旗艦店10月21日開幕　樓高兩層設10大專區（多圖）

責任編輯:王浩賢

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