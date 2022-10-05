【寶馬合資夥伴】華晨中國1114復牌跌七成　成功趕及18個月除牌死線

▲ 【華晨復牌】華晨中國：完成所有復牌指引、10.5復牌 成功趕及18個月除牌死線

有份與德國車廠寶馬（BMW）合資在內地生產國產車的華晨中國 （01114） ，去年3月因無法在限期前公布2020年業績而停牌。在聯交所依例啟動除牌程序前夕，華晨中國宣布履行所有復牌指引，今日（10月5日）復牌跌七成，低見2.1元。

據聯交所長期停牌公司的每月報告資料，華晨中國補救期結束日期為9月30日。聯交所2018年修例後，會向連續停牌18個月的公司提出除牌，但會視乎實際情況執行規則。

華晨中國母企華晨集團2020年11月宣布破產重組，同年12月華晨汽車原黨委書記、董事長祁玉民因涉嫌嚴重違紀違法受查。

停牌後被揭未經授權擔保金額59億 存款損失40億

華晨中國在公司2021年3月停牌後，委任獨立調查機構，發現公司有未經授權擔保金額達59億元人民幣，附屬公司金杯汽控因提供質押擔保，損失存款達40.06億元人民幣，同時發現銀行對賬單差異問題，有約17.53億元資金淨流出至受查公司。

華晨中國表示，已按獨立調查機構所發現的企業管治和內部監控缺失，委聘顧問檢討，以防類似事故。

華晨完成公布近三年業績 年初完成出售華晨寶馬25%股權

華晨中國年內先後發報2020年、2021年和2022年中期業績，分別盈利1122萬元、119.6億元和8.3億元。期內業績大為波動，包括受公司出售華晨寶馬25%股權、重整華晨雷諾等影響。

華晨中國今年初完成出售華晨寶馬25%股權，收取總代價279.4億元人民幣。公司目前仍持有25%華晨寶馬股權。

即使核數師對2021年的財務報表發布「非無保留意見」，但公司指，核數師致同表示，若在今年財年沒有發現任何新發展，仍會對今年所發的財務報表發出「非無保留意見」，但只限於數目可比較性問題。公司管理層認為，2023年起將不再存在非無保留意見。

公司目前有4位執行董事，包括主席吳小安、去年8月上任的行政總嬋沈鐵冬、張巍和徐大慶。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

相關文章：

【寶馬合資】華晨中國公布調查 未披露交易總額350億元人幣

【BMW入華】寶馬擴大華晨寶馬股權至75%、帳面收益料逾600億 華晨中國擬派特別息（第二版）

【華晨停牌】華晨中國獨立調查指內部管治及監控存隱憂 續停牌待履行復牌指引

【停牌潮】寶馬在華夥伴華晨中國被揭59億人民幣未授權擔保、存款較帳簿少17億 復牌無期（第二版）