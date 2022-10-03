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【能源危機】國際能源署：明年全球天然氣市場將保持收緊

環球政經 19:27 2022/10/03

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國際能源署（IEA）的季度天然氣市場報告公布，因俄羅斯天然氣供應減少，預料明年全球的天然氣市場將繼續保持緊張。但歐洲的天然氣需求則因節能措施和高價格影響下降。

報告指出，全球天然氣市場自2021年起一直處於收緊狀況。但因亞太地區天然氣市場需求持平，另加歐洲需求破紀錄地收縮10%，故預計2022年的全球天然氣消費量將下降0.8%，明年的消費量則僅增長0.4%。

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數據顯示，歐洲今年1至8月的天然氣消費量因價格飆升而按年下滑10%。但為了替代俄羅斯的天然氣供應，今年歐洲的液化天然氣(LNG)進口量則大增至600億立方米。

 

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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國際能源署 能源危機 天然氣 俄羅斯

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