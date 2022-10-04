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【AI應用】蘇格蘭科學家打造「AI炮台」　自動發射雷射光擊殺蟑螂

16:00 2022/10/04

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赫瑞瓦特大學研究助理拉赫Ildar Rakhmatulin研究出一個雷射砲塔，透過AI分析及電腦計算能力，辨別蟑螂與其他昆蟲，同時更能精確地自動發射雷射，殺死蟑螂。

蟑螂生命力強，一被發現就會逃之夭夭，要消滅牠需花費一番工夫。蘇格蘭赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）科學家近日就研究出，一個以人工智能（AI）技術所驅動的雷射炮塔，透過AI分析及電腦計算能力，辨別蟑螂與其他昆蟲，同時更能精確地自動發射雷射，殺死蟑螂。

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據VICE報道，赫瑞瓦特大學研究助理拉赫Ildar Rakhmatulin去年著手進行開發，首先嘗試將AI系統用於家庭害蟲防治，並以蚊子作主要研究目標，也成功製作擊殺蚊子的雷射裝置。其後加入NVIDIA的「Jetson Nano」人工智能系統，並應用於蟑螂上。

Rakhmatulin表示，他與團隊共使用1千張不同照明下的蟑螂圖片，訓練Nano辨別目標並追蹤蟑螂行動。他解釋，電腦會用2個鏡頭先找到蟑螂的位置，然後將訊息發送到另一台測量電流的機器，從而改變雷射方向射擊目標。而這部機器能以高精準度辨別蟑螂，最遠還能夠從1.2公尺距離內，消滅目標。

（Ildar Rakhmatulin資料圖片）

研究團隊也測試不同雷射功率，發現較低功率雷射，會觸發蟑螂飛行反應，讓蟑螂從黑暗區域走出來，不再躲藏。至於較高功率的雷射，就能有效擊殺蟑螂。

【AI應用】土耳其攝影師藉AI技術　生成戴妃60歲照片

責任編輯：曾曉汶

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