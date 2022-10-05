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【九毛九9922】九毛九棄購碧桂園有份投資物業、改大股東代買兼「毋須支付賠償」　股價今早曾漲近一成

股市 10:34 2022/10/05

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【九毛九9922】九毛九僅兩個交易日棄購碧桂園有份投資物業、由大股東代買　「毋須支付賠償」

經營「太二酸菜魚」等內地連鎖餐飲店的九毛九 （09922） 上周四（9月29日）收市後宣布，以總代價11億元人民幣，向碧桂園 （02007） 有份持股的廣東廣博房地產，收購持有廣州市天河區廣州國際金融城項目的目標公司26%股權及銷售債務。九毛九翌日股價大瀉兩成，繼澄清並非進軍地產後，九毛九周一（3日）宣布終止收購，改由控股股東完成交易。

九毛九在通告稱：

為更完善地集中及投入資源於管理本集團的餐廳品牌，經審慎考慮後，本 集團決定不會進行收購事項及買賣框架協議項下擬進行的交易。

九毛九周三股價最多曾升近一成，高見15.88元，仍較公布交易前的16.18元略低。

九毛九擬收購廣州國金天地項目26%股權、股價單日跌兩成　澄清並非進軍房地產，詳細報道可見【下一頁】

九毛九表示，獲控股股東管毅宏知會，管毅宏願意尋求與項目賣方中山市碧翠合作，「經友好討論及磋商後」，中山市碧翠及目標公司將按與買賣框架協議相同的條款及條件與管毅宏訂立協議。

九毛九上周表示，購入該項目是用作公司辦公室用途。

九毛九最新通告指，於終止後，買賣框架協議的訂約方將一概並無對其他方具有任何責任或義務，或就買賣框架協議對其他訂約方作出任何索賠。截至本公告日期，集團概無根據買賣框架協議墊付任何資金或代價，且集團毋須因終止而支付任何賠償。

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編輯：麥德銘

港股 內地物業 九毛九（09922） 碧桂園（02007）

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