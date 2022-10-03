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【虛擬資產】72%人聽過虛擬資產　年輕人投資意慾高

股市 19:09 2022/10/03

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【虛擬資產】72%人聽過虛擬資產　年輕人投資意慾高

虛擬資產近年持續受投資者關注，投資者及理財教育委員會（投委會）調查顯示，72%受訪者曾聽聞虛擬資產， 包括加密貨幣和非同質化代幣（NFT）。年輕群組對虛擬資產的意識最高，受訪的大部份 （95%）在職年輕人（18 至 29 歲）表示曾聽聞虛擬資產，當中接近四分之一更有意在未來12個月投資虛擬資產。

該調查於4至5月進行，檢視公眾對虛擬資產的認知及興趣。過去12個月持有虛擬資產的受訪者比例達4%，在職年輕人群組過去12個月曾持有虛擬資產的比例，更是整體受訪者的2倍。

投委會辦講座講解虛擬資產

投委會主席杜淦堃先生指調查反映公眾尤其是年較人對虛擬資產感興趣，惟虛擬資產價格波動性大，而且未必受監管，一般投資者亦未必完全理解其特性及風險。故投委會將繼續推動關於虛擬資產的投資者教育工作，幫助市民了解新興投資趨勢的操作及背後風險。

國際證券事務監察委員會組織發起的「世界投資者週 2022」今日起舉行，今年主題為提升投資者抗逆能力，及了解虛擬資產和綠色及可持續金融。投委會今日聯同財經事務及庫務局，以及證監會舉行 Facebook 網上講座，由財經事務及庫務局局長許正宇及證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀講解虛擬資產的監管和投資者保障。

此外，投委會周四（6日）亦會聯同 CFA 協會和香港特許金融分析師學會舉行網上講座，探討投資者在面對投資逆境時應有的態度和行為，並邀請財經事務及庫務局副局長陳浩濂、財經界及學術界代表擔任講者。

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編輯：葉志偉

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