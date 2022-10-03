【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙

蘋果（美：AAPL）CEO庫克（Tim Cook）接受外媒採訪，提及到增強現實（AR）為變革性技術，並稱之為未來趨勢，在未來會像智慧電話或網路一樣無所不在，但對於元宇宙（metaverse）則並不看好。

元宇宙近年為Meta（美：META）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）所積極提倡。對於元宇宙的看法，庫克表示持有懷疑態度，稱普通人未必能理解，不確定他們能否告訴你甚麼是元宇宙。

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提及虛擬實境（VR），庫克補充，VR雖然令人有身臨其境的感覺，但同時存在局限性，大家不會想這樣過一輩子。

曾有消息指出，蘋果正在開發新混合實境產品，包括AR/VR頭戴式裝置，目前蘋果的智能電話則已加入AR功能。

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撰文：何珊如