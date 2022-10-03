▲ 【香港經濟】摩通：0+3刺激外遊、短期料對本地消費構成負面衝擊 下調香港今年經濟預測至收縮0.8%

香港日前放寬入境限制至「0+3」，摩根大通指，0+3短期或會對本地零售有溫和影響，因隨更多港人正計劃外遊，這將會對未來數月的本地消費構成影響。入境旅客方面，摩根預期入境旅遊只會緩慢改善，首先由商務客帶動，繼而才會是旅客，只有當旅客對「黃碼」安排的猶豫消退後，才會有更多旅客訪港。

2020年前，商務旅客佔即日往返入境旅客約10%，佔過夜旅客約13%。同時，內地旅客佔本港總旅客約95%，佔即日往返商務客80%，佔過旅客65%，但佔過夜商務旅客僅50%。

「基於入境的內地旅客有限，預期出入境旅客的不對稱，會對本港短期經濟復甦帶來輕微拖累。」

摩通：利率上升令按揭還款壓力增加

摩通稱，由於本港居民收入復甦緩慢，加上利率上升令按揭還款壓力增加，綜合出入境因素，故下調香港今年第三季經濟按季增長預測1.7個百分點，至8%，按年預測亦由原先升0.2%，調低至輕微收縮0.1%。

全年計，摩通將本港經濟預測由收縮0.6%，下調至收縮0.8%。

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編輯：陳韻妍