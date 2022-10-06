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平保拓養老業務強化保險產品差異優勢

股訊匯 09:00 2022/10/06

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中國消費者最願意花錢消費的四個行業為金融、醫療健康、養老和教育。平安保險準確抓住市場機遇，深耕金融超過30年，近10年專注打造醫療健康生態圈業務，目前正積極開拓養老服務。 

保險業在中國經歷數十年的發展，產品同質化嚴重，平保在行業中透過「產品+服務」的策略建立差異化，在市場中突圍而出。

事實上，平保在醫療健康領域的長期投入已建立了堅實的競爭壁壘。截至2022年6月末，平安醫療健康生態圈已實現國內百強醫院和三甲醫院100%合作覆蓋，積累來自20個醫療科室超過4.9萬名內外部醫生團隊，合作藥店數達20.8萬家。

客戶購買保險產品同時獲得優質的醫療健康和養老服務，為客戶提供金融和健康兩方面的保障。近日，平安推出居家養老服務品牌「平安管家」，持續構建「保險+居家養老服務」的差異化競爭優勢。

中國人口老化問題嚴峻，但也帶來巨大商機。到2035年，65歲以上的老齡人口的比例將會超過20%，進入超級老齡化的社會。

中國不僅老人越來越多，老去的速度還更快。65歲以上的老人從7%到14%翻倍，法國用了115年，美國用了69年，而中國僅用了22年。

中國平安聯席CEO陳心穎這樣形容：「我們匆忙地老去，社會和家庭的準備和資源是不足夠的。」

伴隨老齡化程度的不斷加深，傳統的老人在家中養老模式遇到很大的挑戰，「平安管家」提供數百項不同的服務，覆蓋10大場景，包括「醫、食、住、行、財、康、養、樂、護、安」，為居住在家的老年人提供以解決日常生活困難為主要內容的服務。

其中服務包括借助智慧設備監測居家環境，確保老人在家裡如有發生意外，馬上可以緊急預警、緊急呼叫。透過健康監測系統，可以檢測老人的血壓、睡眠品質等，及時呼叫醫生等。

目前，「平安管家」已經完成8大場景、300余項服務的構建，覆蓋全國30餘個主要城市，超過1萬名客戶獲得平安人壽提供的居家養老服務資格，超過3,000名客戶開啟服務體驗。

中國平安汲取多年深耕保險和醫療行業運營的經驗，持續落實「綜合金融 + 醫療健康」發展戰略，積極佈局「金融 + 養老」、「金融 + 健康」 等產業生態，推動集團的持續增長。

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