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【中共二十大】安盛投資：二十大後市審慎樂觀 （第二版）

Hot Talk 18:28 2022/10/18

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【中共二十大】安盛投資：二十大後市審慎樂觀 （第二版）

近日中國共產黨二十次全國代表大會（簡稱二十大）舉行在即，安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠（Aidan Yao）表示，投資者應關注國務院改組，總理及副總理人選，以及新政治局常委，預計有關變動對未來幾年經濟及市場具重大影響。

姚遠表示，預期習近平將透過繼續開放經濟、減少碳排放及開放金融體系，有助緩解內地經濟倒退。該行認為內地將繼續支持民營經濟，讓市場在資源分配上作主導角色，以支持中國在教育、科技及人力資源等方面的基礎發展。

安盛投資預計，內地新能源業務可挽救中國經濟，該行對二十大及後市審慎樂觀。該行料習主席長期目標及方向，完全符合市場預期，但回顧十九大亦未保證有利過去5年的市場行動，因此二十大關鍵取決於日後行動能否到位。

註：分析師就二十大看法分別於9月28日及10月18日發表意見，第二版加入10月18日內容。

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記者：宋佩恩

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政治 新能源 經濟 習近平 施政報告 中國共產黨 中國 安盛

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