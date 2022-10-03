【板塊追蹤】內地推三舉措救內房 摩通：銷售反彈方可見股價彈

恒指周一（3日）一度穿17000點，收市前再回升險守17079點，同日內房股在陸續出台的利好政策下普遍造好。摩根大通則預計政策出台未會對樓市帶來太大影響，亦料只有國有企業可從國有銀行提供的融資受惠，指只有在銷售反彈時才會見股價大幅反彈。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

內房股普遍造好，合景泰富（01813）、碧桂園（02007）、旭輝（00884）及龍湖（00960）升幅有7.5%至9.3%。摩通指，9月份中國樓市銷售低迷，當局在此情況下採取更多溫和利好樓市措施，在人行宣布更靈活地降低最低抵押貸款利率後，當局又出台三項支持性舉措，包括二手房交易所得稅退稅、國有銀行向房地產領域提供超過6,000億元人民幣融資，以及將住房公積金按揭貸款利率下調15個基點。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行預期政策對樓市未有太大實質影響，認為提高買家負擔能力的政策或對提振市場信心未見太大幫助。而向房地產市場提供融資，則預期只有國有企業可從中受惠。該行認為，政策可能會在一段時間內暫時穩定市場情緒，但只有在銷售反彈後，內房股股價方會出現大幅反彈。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤