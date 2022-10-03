  • 29°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【板塊追蹤】內地推三舉措救內房 摩通：銷售反彈方可見股價彈

股樓投資 18:44 2022/10/03

分享：

分享：

恒指周一（3日）一度穿17000點，收市前再回升險守17079點，同日內房股在陸續出台的利好政策下普遍造好。摩根大通則預計政策出台未會對樓市帶來太大影響，亦料只有國有企業可從國有銀行提供的融資受惠，指只有在銷售反彈時才會見股價大幅反彈。

 

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

內房股普遍造好，合景泰富（01813）、碧桂園（02007）、旭輝（00884）及龍湖（00960）升幅有7.5%至9.3%。摩通指，9月份中國樓市銷售低迷，當局在此情況下採取更多溫和利好樓市措施，在人行宣布更靈活地降低最低抵押貸款利率後，當局又出台三項支持性舉措，包括二手房交易所得稅退稅、國有銀行向房地產領域提供超過6,000億元人民幣融資，以及將住房公積金按揭貸款利率下調15個基點。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

該行預期政策對樓市未有太大實質影響，認為提高買家負擔能力的政策或對提振市場信心未見太大幫助。而向房地產市場提供融資，則預期只有國有企業可從中受惠。該行認為，政策可能會在一段時間內暫時穩定市場情緒，但只有在銷售反彈後，內房股股價方會出現大幅反彈。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
龍湖集團（00960） 旭輝控股集團（00884） 合景泰富集團（01813） 碧桂園（02007） 大行報告 港股

上一篇文章

【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙

下一篇文章

【英國經濟】預算案惹民怨 英府宣布撤回減稅方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【Tesla 增產】Tesla擬加速生產 料第4季暢銷型號產量近49.5萬輛
【Tesla 增產】Tesla擬加速生產 料第4季暢銷型號產量近49.5萬輛
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款