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碧咸嫂上載大仔夫婦合照 粉碎不和傳聞

環球社會熱點 08:05 2022/10/04

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前英超球星碧咸的太太維多利亞和大仔太太Nicola Peltz被傳不和，婆媳關係失和傳聞甚囂塵上。維多利亞近日在巴黎首次舉辦時裝周活動，長子Brooklyn夫婦亦有到場表示支持。維多利亞在社交平台上載大仔夫婦照片，並稱自己非常愛他們。是次為Brooklyn夫婦自不和傳聞出現後，首次和碧咸夫婦見面。

碧咸新抱否認為婚紗婆媳不和 無著奶奶品牌因整唔切 【下一頁】

現年48歲的維多利亞（Victoria Beckham）剛剛在巴黎舉辦首場時裝周活動，她周日（2日）時於社交平台Instagram上載多張到場嘉賓相片。其中一張是Brooklyn和Nicola Peltz與自己父親的合照，並表示非常愛他們，帖文其後亦被Nicola Peltz轉載。維多利亞其後亦有上載Brooklyn夫婦和碧咸父母的合照。

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據悉Brooklyn夫婦於上周五（9月30日）時，現身維多利亞的巴黎時裝周首秀，於活動開始前半小時抵達現場。兩人皆身穿黑色上衣及牛仔褲，在配以黑色皮鞋。此前亦有報道指，當維多利亞在秀場外和Brooklyn交談時，Nicola Peltz則在和碧咸幼子女友Tana Holding交流。

碧咸通宵排足13個鐘瞻仰女王 低頭流下男兒淚 【下一頁】

是次為Brooklyn夫婦和碧咸夫婦，自夏天傳出婆媳不和傳聞以來首次見面。維多利亞第上周五時已在Instagram上載一張親友列席觀看走秀的合照，Brooklyn夫婦亦在其中，維多利亞在配文中表示，感謝家人支持。而Nicola Peltz亦轉發相片後，祝賀維多利亞。

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責任編輯：李俊儀

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