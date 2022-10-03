【香港經濟】恒生：本港全年或錄0.8%負增長　零售及娛樂場所人流未回復至疫情前水平

▲ 恒生：本港全年或錄0.8%負增長 零售及娛樂場所人流未回復至疫情前水平

恒生銀行 （00011） 發表的報告指， 基於政府刺激經濟措施及勞工市場改善，下半年經濟較上半年為佳，但由於首季經濟收縮，本港全年或錄0.8%負增長。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇解釋，總體經濟仍然受疫情影響，本地生產總值（GDP）處於略低於疫情前的水平。今年首季確診染疫人數驟增，以致本港經濟陷入收縮，GDP按季跌近3%。及後經濟復甦，第二季GDP按季反彈1%，仍稍低於疫情前水平，相較2019年首季的高位更低近 5%。

恒生引述近期數據指，零售及娛樂場所人流尚未回復至疫情前水平。普遍依靠面對面接觸交流的服務行業，如零售、旅遊、酒店等，經濟規模縮減。即使網購及其他經濟活動在科技應用層面增加，但恒生發現整體仍較難改變此趨勢。

第二期消費券注入經濟規模約為去年零售銷售貨值4%

按行業劃分，批發及零售佔本地生產總值的百分比，由疫情前水平下降1.8個百分點，至不足2.5%。住宿及食品服務，以至部分其他服務行業，佔比也有所下跌。惟金融市場轉趨波動下，金融及保險佔本地經濟規模擴大，疫情至今上升2.4個百分點。

恒生又發現，消費者似乎不大願意增加消費。今年首8個月的零售銷售貨量按年跌4.5%，以貨額年率計算，較2019年1月高位低近30%。 儘管經濟面對不少困難，但政府10月發放第二期消費券。財政司司長指， 這將為經濟注入150億元，恒生推算這相當於去年零售銷售貨值約4%。

另一方面，環球經濟放緩已然開始壓抑需求，影響近月本港外貿表現。過去6個月當中5個月，本港出口貨值均錄得按年跌幅。年初至今，本港出口按年跌2.9%，進口則挫2.1%。

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記者：余倩敏