【歐洲能源危機】法盛盧米斯賽勒斯：市場對歐洲天然氣危機仍太過放心　尋找新能源供應或需數年時間

▲ 法盛盧米斯賽勒斯：市場對歐洲天然氣危機仍太過放心 尋找新能源供應或需數年時間

全球正在爭搶有限的天然氣，法盛盧米斯賽勒斯表示，看到歐洲已將庫存增加到正常的季節性水平，但市場可能有些太過放心，認為歐洲面臨的挑戰不僅是要在這艱難的過渡期增加庫存或減少消耗，亦需要對能源供應進行重大改變，包括分散天然氣供應商以及使用的能源種類。歐洲現在正面臨嚴重的衝擊，但尋找新能源供應的挑戰可能需要數年時間才能解決。

雖然很多注意力都集中在短期的問題上，例如如何獲得足夠的天然氣過冬，但該行指，預計俄羅斯與烏克蘭的戰爭會帶來更多長期的影響，認為俄烏衝突加速了多年來為重新調整世界能源和貿易關係所做的努力。

法盛盧米斯賽勒斯指，俄羅斯將歐洲天然氣的供應「武器化」，對供應造成嚴重的衝擊，加劇了全球對稀有資源的競爭。市場似乎意識到停止供應可能帶來的嚴重後果，天然氣價格近幾週急劇飆升，但目前市場仍低估了長期經濟紊亂以及全球貿易和能源關係出現結構性變化的可能性，以及在節能減碳的推動上，也有多個相互作用和重疊之處。

天然氣危機恐成更大的能源危機

最近歐洲就拍出超越其他國家的高價，來提高其全球液化天然氣進口份額，也讓亞洲和開發中市場陷入困境。

如果買家無法獲得天然氣，需求將被迫減少。例如，氨是化肥的關鍵成分之一，歐洲一些大型氨生產商已開始減少產量，以應對高昂的天然氣價格。這是一個非常明顯的例子，考慮到天然氣在氨生產過程中的核心作用，以及一些企業發出相關公告所受到的關注。除此之外，天然氣短缺的大部分影響可能更加不透明，要到供應或生產線更下游處才變得明顯，而且這些供應鏈及產線大多高度全球化，在歐洲內部往往有複雜的跨境連結。

隨著企業設法減少對天然氣的依賴，法盛盧米斯賽勒斯預計，石油、柴油、煤炭和電力的價格都將被推高，這可能會將天然氣危機轉變為更大的能源危機。

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編輯：袁諾曦