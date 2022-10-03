【英國經濟】預算案惹民怨 英府宣布撤回減稅方案

英國政府周一（3日）公布將撤回上月尾所宣布的減稅方案，當中包括取消45%的最高所得稅。撤回消息公布後，英鎊兌美元一度收復至1.12水平。

英國政府在上月30日發布一系列的減稅方案，以解通脹高企。方案包括取消收入超過15萬英鎊所征的45%最高所得稅、取消將公司稅上調至25%以及取消國民保險稅1.25%增幅等措施。

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但方案出爐後飽受批評，民調有近6成受訪者表示不認同方案。方案惹來民眾上街抗議，更導致金融市場動盪不安，英鎊兌美元上周更曾跌至1.03水平，創歷史新低。

英府財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）周一在Twitter上發布撤回消息，表示英國政府已明白並聽到大家的意見，故此不會取消45%最高所得稅的計劃。關浩霆最後強調，有信心其方案會比之前高稅率情況下，為英國帶來更多經濟增長。

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撰文：何珊如