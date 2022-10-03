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【芯片戰】美國最快10月內　公布AI芯片出口限制規定

科技 18:30 2022/10/03

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有白宮官員傳出消息指，美國政府計畫於今個月內，推出新芯片出口規定，進一步限制將美國人工智能（AI）芯片出售至中國。

中美芯片戰持續。有消息指，美國政府計畫於今個月內，推出新芯片出口規定，進一步限制將美國人工智能（AI）芯片出售至中國。

【人臉識別】美國擬立臉部辨識法　收緊執法部門使用權限

據《路透社》引述美國國家安全委員會官員Tarun Chhabra的消息指，美國政府將「相對較快地」就對中國出口AI芯片的新規定，發布更詳細資訊。另指，美國商務部於9月已向美國芯片巨頭輝達（Nvidia）和AMD發信，要求他們停止對中國出口，可用於自然語言及核武研究等方面應用的芯片。

雖然Chhabra未有透露當局會採取甚麼形式限制出口及進行監管，但他承認限制只會影響最先進的芯片，如結構結合了運算能力、互連速度的芯片。

此外，綜合外媒報道，美國政府的新一輪禁令中，除了限制AI芯片出口外，還應用於半導體設備出口的範疇，預料當局將於月內正式公布禁令詳情。

【禁售燃油車】紐約效法加州禁售燃油車　計劃2035年全面實現新車零排放

【芯片戰】Intel推出第13代Core CPU　配備24核最高速達5.8GHz

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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