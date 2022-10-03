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【松本清香港】松本清銅鑼灣兩層旗艦店10月21日開幕　樓高兩層設10大專區（多圖）

商業 17:53 2022/10/03

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松本清銅鑼灣旗艦店，即將於本月21日開幕。（受訪者提供圖片）

日本過江龍連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」的銅鑼灣旗艦店，即將於本月21日開幕，樓高兩層，面積佔地超過8,500呎。

【電子消費券】新城市廣場周末錄30萬人流　電器、 珠寶鐘錶生意最受惠

松本清香港繼開設觀塘apm店、沙田新城市廣場店及屯門市廣場店後，第四間新店「松本清香港 – 銅鑼灣旗艦店」即將於10月21日開幕，店舖外觀以TOKYO CHAOS為設計概念，更運用多元化視覺設計，結合店舖外牆大屏幕動畫，以及象徵新松本清的標誌性Logo「マ」。

設沉浸式藝術數碼花園

新店兩層共分為十大專區， 地下設有沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」，讓顧客在購物的同時體驗數碼藝術帶來的視覺享受。潮流專區「TOKYO Street」則分為表東京區及裏東京區，前者主打SKIO等獨家發售的日本最新美容產品；後者主打日本最潮動畫產品，當中BANDAI 專櫃更可讓顧客於現場以零售價購入各款焦點預約商品。

    點擊圖片放大
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裏東京區更備有PS5體驗區，可供試玩最新SD Gundam電子遊戲。同層另設有獨家品牌專區，讓顧客發掘潮流玩物；而1/F則設有由AI分析並提供妝容建議的數碼體驗專區「KATE－TOKYO TWO FACES」、美妝專區、營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區。

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責任編輯：葉泳珊

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